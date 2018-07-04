Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu -KOCAELİ

Uyuşturucu operasyonu -KOCAELİ

- Şüphelilerin adliyeden çıkışı Kocaeli 'de uyuşturucu operasyonu - Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Darıca ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da uyuşturucu imal ettikleri ve satışını yaptıklarını belirlediği şüphelileri takibe aldı.Teknik ve fiziki takibin ardından 3 adrese düzenlenen operasyonda biri kadın, biri İran uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler, 7,3 gram metamfetamin, 4,7 gram eroin, iki ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve bir hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden O.K, H.T, A.K, A.Y ve İran uyruklu A.F. tutuklanırken, Z.Y. adlı kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı