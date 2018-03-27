Uyuşturucu operasyonu - KIRKLARELİ

- Şüphelilerin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmeleri Kırklareli 'nde uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 5 kişi gözaltına alındıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı, kullandığı ve bulundurduğu iddia edilen şüphelileri tespit etti. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Y.K, F.Ş, A.A, O.Z. ve T.Y. gözaltına alındı. Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 18 adet ecstasy hap 12,3 gram skunk 2,95 gram kokain, 2,4 gram esrar, 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.