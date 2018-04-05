Uyuşturucu operasyonu - KAYSERİ Haberi

- Zanlıların hastaneye getirilmesi - Zanlıların adliyeye gönderilmesi - Hastaneden görüntü Kayseri 'deki uyuşturucu operasyonu - Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan S.E, E.Y, O.G, F.A, T.E, V.B, O.K. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.Uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda, 11 zanlı gözaltına alınmış, 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlıların adreslerinde, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, tabanca, av tüfeği ve 30 mermi ele geçirilmişti.