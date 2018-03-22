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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu Operasyonu - KARAMAN

Uyuşturucu Operasyonu - KARAMAN

- Karaman Adalet Sarayı'ndan genel görüntü - Zanlıların adliyeye getirilmesi Karaman 'da uyuşturucu operasyonu - Gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandıKARAMAN (AA) - Karaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 5 şüpheliyi takibe aldı.Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler G.N, O.N, İ.E, A.K ve A.A. evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.N, İ.E, A.K, A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, O.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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