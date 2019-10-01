Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - KARABÜK Haberi

Uyuşturucu operasyonu - KARABÜK Haberi

- Şüphelilerin emniyete getirilmesi - Şüphelilerin emniyetten çıkarılması - Eskipazar ilçesinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Eskipazar ilçesinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Şüpheli görülen bir otomobil, ekipler tarafından ilçeye bağlı Mermer mevkisinde durduruldu.Otomobilde yapılan aramalarda, 143 gram toz esrar ve 5 ekstazi hap ele geçirildi.Otomobilde bulunan B.B, Ö.Ş. ve B.B. gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Bild 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı