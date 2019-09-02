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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - KARABÜK Haberi

Uyuşturucu operasyonu - KARABÜK Haberi

- Adliye önü detayları Karabük 'te uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındıKARABÜK (AA) - Karabük 'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takip sonucu 100. Yıl Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.Y, Ü.Ö. ve N.Ç. gözaltına alındı.Adreste ve şüphelilerin üst aramasında 52,20 gram skunk ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

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