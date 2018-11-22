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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - KARABÜK

Uyuşturucu operasyonu - KARABÜK

- Zanlının adliyeye getirilmesi Karabük 'te uyuşturucu operasyonu - Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden birisi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda başlatılan çalışma sonucu, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçunu işlediği belirlenen E.Y'yi (21) gözaltına aldı.Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışmayı genişleten ekipler, D.Ş'yi (28) de yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.Y, savcılık talimatıyla salıverilirken, adliyeye sevk edilen D.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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