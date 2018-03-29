- Zanlıların adliyeye getirilmesi - Adliyeden detay Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu - Karabük ve İstanbul'da gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildiKARABÜK (AA) - Karabük ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye getirildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Karabük ve İstanbul'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen ve Safranbolu Adliyesine getirilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor. Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında iki gün önce Karabük ve İstanbul'daki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda E.G, M.Ç, M.C, M.M.E, İ.S, F.B. ve Ü.G. gözaltına alınmıştı.