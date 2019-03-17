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17 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - KAHRAMANMARAŞ Video

Uyuşturucu operasyonu - KAHRAMANMARAŞ Video

- Hastaneden detay görüntü - Şüphelilerin sağlık raporu alınması Kahramanmaraş 'ta uyuşturucu operasyonu - 21 kişi gözaltına alındıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda önceden belirlenen 13 ayrı noktada yaptığı operasyonda, 21 kişiyi gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, eroin ve sentetik uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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