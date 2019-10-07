Uyuşturucu operasyonu - KAHRAMANMARAŞ

- Araçta özel eğitimli köpek yardımıyla arama yapılması - Uyuşturucunun bulunması - Ele geçirilen uyuşturucu maddesinin emniyet müdürlüğünde sergilenmesiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde 7 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu nakledildiği tespit edilen bir otomobili takibe aldı.Otomobili Kahramanmaraş - Gaziantep çevre yolunda durduran ekipler, özel eğitimli köpek yardımıyla yaptıkları aramada 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.Ekipler, araçtaki N.A. (25), Y.A. (24) ve M.B'yi (28) gözaltına aldı.Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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