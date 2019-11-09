Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Video

- Polisin uyuşturucuları saklandığı yerden çıkarması - Polisin ele geçirdiği uyuşturucu maddeleri göstermesi İstanbul 'da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına aldı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 16 şüpheliyi yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
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