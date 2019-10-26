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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan görüntüler İstanbul 'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 895,6 gram skunk ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Bakırköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 895,6 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mobil Okul Timleri, 25 Ekim'de Osmaniye Mahallesi'nde şüphelendikleri park halindeki bir araçtaki iki kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.Şüphelilerin yapılan üst aramasında toplam 15,6 gram skunk ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli Hakan A. ve Abdurrahman Y. gözaltına alındı.Polis, şüphelilerin cep telefonunu, ısrarla aranması üzerine açtı. Şüphelilerle konuştuğunu sanan bir kadının 100 liralık uyuşturucu madde istemesi üzerine polis çalışmayı sürdürdü. Ekipler, kadınla Bakırköy'de buluşma ayarladı.Buluşma noktasında Gamze F'nin yanına gelen Levent Y, polise şüpheli Abdurrahman Y'yi sordu. Durumdan şüphelenen Levent Y. aynı sokaktaki iş yerinden bir aracın bagajına bir poşet koyarken gözaltına alındı.Poşette yapılan incelemede 361 parça halinde satışa hazır 800 gram skunk ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramada 80 gram uyuşturucu bulundu.Gözaltına alınan Hakan A, Abdurrahman Y, Gamze F. ve Levent Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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