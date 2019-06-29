Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Narkotik köpeğinin konteyner içindeki çuvallarda arama yapması - Çuval içindeki kum arasında uyuşturucu madde bulunması - Çuvallardaki maddelerin çıkarılması İstanbul 'da uyuşturucu operasyonu - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul 'da Muratbey gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonda 753,25 kilogram esrar ele geçirildiANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul 'da Muratbey gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonda 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratbey Gümrük Müdürlüğünün cari teftişi sırasında, Türkiye'ye kot taşlama kumu getiren bir tırın yükünün uygunsuz olduğu ve getirildiği ülkeye geri gönderilmesine karar verildiği saptandı.Ticaret müfettişlerince söz konusu dosya üzerinde yapılan incelemede, durumun şüpheli unsurlar barındırdığı kanaatine varılarak, araç x - ray taramasına sevk edildi.Yapılan taramada aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi ve narkotik dedektör köpek eşliğinde fiziki arama yapıldı.Köpeklerin çuvallara aşırı tepki vermesi üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kot taşlama kumu olan çuvalların içerisinde vakumlanarak gizlenmiş 114 pakette 753,25 kilogram esrar ele geçirdi.Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Dedektör Köpek İstihbarat 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı