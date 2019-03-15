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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri - Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli, adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli, adliyeye gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Beykoz'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesine sevk edildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti 

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