Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Ele geçirilenlerden detaylar İstanbul 'da uyuşturucu operasyonu - Beşiktaş'ta 6 kilogram esrar ve 120 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kilogram esrar ve 120 kök Hint keneviri ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 Mart'ta Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine, harekete geçti.Söz konusu adreste yapılan aramada, 6 kilogram esrar, 120 kök Hint keneviri, 10 aydınlatma paneli, 9 elektrik düzenleyici, 15 vantilatör, 1 reflektör ile ev içinde ve bahçesinde uyuşturucu madde imalatı için kurulmuş düzenek ele geçirildi. Evdeki B.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı