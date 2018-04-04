Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Ele geçirilenlerden detaylar İstanbul 'da uyuşturucu operasyonu - Beşiktaş'ta 6 kilogram esrar ve 120 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kilogram esrar ve 120 kök Hint keneviri ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 Mart'ta Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine, harekete geçti.Söz konusu adreste yapılan aramada, 6 kilogram esrar, 120 kök Hint keneviri, 10 aydınlatma paneli, 9 elektrik düzenleyici, 15 vantilatör, 1 reflektör ile ev içinde ve bahçesinde uyuşturucu madde imalatı için kurulmuş düzenek ele geçirildi. Evdeki B.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.