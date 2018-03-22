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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan görüntüler - Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu paketleri - Zanlıların adliyeye sek edilmesi - Esenyurt'ta jandarmanın düzenlendiği operasyonda, İstanbul 'da piyasaya sürülmek amacıyla doğu illerinden getirilen 25 kilogram eroin ele geçirildi - Operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da 25 kilogram eroin ele geçirilen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari - Van bölgesinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu İstanbul 'a getiren ve "torbacı"lara dağıtmak isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Jandarmanın teknik ve fiziki takibi ile istihbarat çalışmasının ardından Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda V.K, C.Ö. ve E.T. gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde jandarma narkotik dedektör köpeği "Avcı" ile yapılan aramada, 25 kilo eroin ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı mahkemece tutuklandı.

Jandarma Uyuşturucu Akalan Narkotik Eroin 

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