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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu için gittiler, kayıp kızı yarı baygın buldular Haberi

Uyuşturucu operasyonu için gittiler, kayıp kızı yarı baygın buldular Haberi

- Evde yapılan aramalardan görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Alüminyum Folyo 

-- Şahısların adliyeye sevk edilişi
-- Detay

( KAYSERİ )- Jandarmadan uyuşturucu operasyonu KAYSERİ

- Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir süredir kayıp olarak aranan genç kız ise yarı baygın halde bulundu. Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kocasinan İlçe Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçatepe mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.G. ve Ö.G. yakalandı. Şahıslara ait 2 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda 3 ayrı alüminyum folyo içerisinde 97 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 10 adet uyuşturucu hap ve 8 adet uyuşturucu madde kullanmak maksadıyla kullanılan aparat ele geçirildi. Kayıp olarak aranan genç kız yarı baygın bulundu Öte yandan jandarma ekipleri tarafından arama yapılan evde, bir süredir kayıp olarak aranan E.Y. (16), yarı baygın bulundu. M.G. ve Ö.G., ekiplerce gözaltına alınırken, E.Y. ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki şahıslar, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığınca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi. (TB-AÖ-
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