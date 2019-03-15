Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - HATAY

Uyuşturucu operasyonu - HATAY

- Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada otomobilin bagaj kısmında torbalar içerisinde captagon hapı ele geçirmesi Hatay 'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 3'ü Suriyeli 5 kişi gözaltına alındıHATAY (AA) - Hatay 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 492 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 3'ü Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışma sonucu, bir otomobil ile Kilis'ten Hatay 'a uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti.Ekiplerin takibe aldıkları araç Antakya girişinde durduruldu, otomobilde bulunan Suriye uyruklu M.A, A.E, D.D ile Türk vatandaşı olan F.Y ve G.D gözaltına alındı.Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında torbalar içerisinde 492 bin captagon hap ele geçirildi.Uyuşturucu hapların Suriye'ye götürüleceği öne sürüldü.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Bild 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı