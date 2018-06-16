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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - HAKKARİ

Uyuşturucu operasyonu - HAKKARİ

- Durdurulan araç - Lastiklerden çıkarılan uyuşturucu Hakkari 'de uyuşturucu operasyonu - Araç lastiklerine gizlenmiş 25,5 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de bir aracın lastiklerine gizlenmiş 25,5 kilogram eroin ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Hakkari - Van karayolunda şüphe üzerine durdurulan aracın lastiklerine gizlenmiş 25,5 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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