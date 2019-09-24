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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - GAZİANTEP İzle

Uyuşturucu operasyonu - GAZİANTEP İzle

- Dedektör köpeğin çantalar üzerinde arama yapması - Uyuşturucu bulunması görüntüleri Gaziantep 'te uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 8 kilo 450 gram esrar ve 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Bu kapsamda yol kontrolü yapan polis, bir yolcu otobüsü ve otomobilde narkotik köpeği desteğiyle yaptıkları aramalarda, 8 kilo 450 gram esrar ve 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.Operasyonda 3 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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