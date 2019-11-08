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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - GAZİANTEP

Uyuşturucu operasyonu - GAZİANTEP

- Ele geçirilen esrarın araca yüklenmesi Gaziantep 'te düzenlenen operasyonda 200 kilogram esrar ele geçirildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te düzenlenen operasyonda 5 çuval içerisinde 200 kilogram esrar ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Aydın Mahallesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Çevik"in de katıldığı aramada 5 çuval içerisinde 200 kilogram esrar ele geçirildi.Yapılan araştırmada adresin, geçen ay yapılan operasyonda 150 kilogram esrarın ele geçirilmesinin ardından tutuklanan M.Ş'ye ait olduğu belirlendi.

Uyuşturucu Narkotik Harekete Geç 

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