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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR İzle

Uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR İzle

- Uyuşturucu operasyonu - Operasyondan detaylar Eskişehir 'de uyuşturucu operasyonu - Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Afganistan uyruklu kişi yakalandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu Aslan M. şüpheli gözaltına alındı.Zanlının evinde yapılan aramada, 69 gram afyon sakızı, 11 gram metamfetamin, bir gram toz uyuşturucu, 420 adet sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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