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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR Haberi

Uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR Haberi

- Zanlıların adliyeye getirilmesi - B.K'nin annesi Sariye K. fenalaşması - Baba Cengiz K'nın konuşması Eskişehir 'deki uyuşturucu operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Zanlılardan birinin annesi fenalık geçirdi - Baba Cengiz K: - "Oğlumun bu uyuşturucu belasından kurtulabilmesi için elimden geleni yapacağım"ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince özel harekat ekiplerinin desteğiyle dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan A.B, G.Y, B.K, S.S, C.D. ile R.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.
Uyuşturucu tacirlerine yönelik, "Allah belasını versin bunların, kökü kurusun bunların." diye bağıran B.K'nin annesi Sariye K. fenalaştı.Kadına olay yerindeki polislerin haber verdiği 112 Acil Servis ekibi müdahale etti.Baba Cengiz K, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu B.K'nin 3 gündür gözaltında tutulduğunu belirterek, "Oğluma bu işi bulaştırdılar. Kendileri kenara çekildiler. Benim oğlum 3 gündür gözetim altında. Bunu yapanlar inşallah cezasını bulur. Ayrıca psikolojik tedavi görmesi gerek. Yarın onun mahkemesi var. Hastaneye yatırabilmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
Zanlıların evlerinde narkotik köpeklerle yapılan aramada 147 sentetik uyuşturucu hap, 22,24 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 35,84 gram bonzai, 3,94 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, pompalı tüfek, 6 kartuş, hançer, 3 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 72 fişek ele geçirilmişti.

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