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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR

Uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR

- Operasyondan görüntüler Eskişehir 'de uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 33 kişi yakalandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinde görevli 160 polisin katılımı ve insansız hava aracının desteğiyle 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 11 şüpheli ile uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 22 kişi yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 109,76 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 9,62 gram esrar, 61 uyuşturucu hap, 6,39 gram eroin, 2 pompalı tüfek, 25 fişek, 2 kuru sıkı tabanca ile 3 şarjör ele geçirildi.Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 9'unun işlemleri ise sürüyor.Uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 22 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İnsansız Hava Aracı Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Pompalı Tüfek 

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