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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR

Uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR

- Detay görüntü - Zanlının adliyeye getirilme görüntüsü Eskişehir 'de uyuşturucu operasyonu - Operasyonda İran uyruklu 2 şüpheli yakalandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 İranlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan İran uyruklu 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, 66 sentetik uyuşturucu hap ile Afyon sakızı ele geçirildi.

Sentetik Uyuşturucu İran Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

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