Uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR

- Detay görüntü - Zanlının adliyeye getirilme görüntüsü Eskişehir 'de uyuşturucu operasyonu - Operasyonda İran uyruklu 2 şüpheli yakalandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 İranlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan İran uyruklu 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, 66 sentetik uyuşturucu hap ile Afyon sakızı ele geçirildi.