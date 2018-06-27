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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ERZİNCAN İzle

Uyuşturucu operasyonu - ERZİNCAN İzle

- Narkotik köpeğin tırda arama yapması - Uyuşturucunun bulunması ve çıkarılması Erzincan 'da uyuşturucu operasyonu - İran plakalı tırda 58 kilo 556 gram eroin ele geçirildi, bir kişi tutuklandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, yol uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada 58 kilo 556 gram eroin bulundu. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Erzincan - Erzurum karayolundaki polis kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.Uygulamada, kontrol noktasında durdurulan İran plakalı 63 E plakalı tırda şüphe üzerine narkotik dedektör köpeği "Curt" ile arama yapıldı. Aramada, tırın dingil kısmına gizlenmiş 58 kilo 556 gram eroin ele geçirildi.Araçtaki M.D. "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla adli mercilerce tutuklandı.

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