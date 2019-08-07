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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ELAZIĞ

Uyuşturucu operasyonu - ELAZIĞ

- Şüphelinin adliyeye getirilmesi - Adliye binasından detay Elazığ 'da uyuşturucu operasyonuELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Ekipler, bir şahsın uyuşturucu madde kullandığı şüphesi üzerine yaptığı aramada, 5 gram 2 paket esrar maddesi ele geçirdi.Çalışmayı sürdüren ekipler, şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği şüpheli Ş.B'nin ikametinde yaptığı aramada ise 11 paket skank maddesi, 32 paket fişeklenmiş esrar maddesi, 2 kilo 250 gram kubar esrar, 79 adet ecstacy hap, 2 kök hint keneviri ve uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi bulundu.Gözaltına alınan şahıslardan biri serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Ş.B ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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