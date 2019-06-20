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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - DENİZLİ Haberi

Uyuşturucu operasyonu - DENİZLİ Haberi

- Denizli Adliye Sarayından detay - Zanlıların adliyeye getirilmesi Denizli 'de uyuşturucu operasyonu - Sattıkları uyuşturucu hapla ölüme sebebiyet verdikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde sattıkları uyuşturucu hapla bir kişinin ölümüne sebebiyet verdikleri öne sürülen 3 zanlı yakalandı.Akhan Mahallesi'nde dün sabah vatandaşların ihbarı üzerine yol kenarında hareketsiz bulunan Ahmet Yılmaz, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.Yapılan otopside bu kişinin, uyuşturucudan hayatını kaybettiği belirlendi.Bunun üzerine inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz'a "ecstacy" hap sattıkları belirlenen İ.A, G.K. ve O.A'yı, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.Zanlıların üzerleri ve ikametlerinde yapılan aramada, 89 ecstacy hap ile 1 av tüfeği ele geçirildi.Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

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