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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - DENİZLİ Haberi

Uyuşturucu operasyonu - DENİZLİ Haberi

- Operasyondan görüntüler - Pamukkale'de bir oyuncak satıcısı, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir seyyar oyuncak satıcısı tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dokuzkavaklar Mahallesi'nde seyyar oyuncak satıcılığı yapan İlhan Barsbay'ın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda narkotik köpeği "Evlat" ile yapılan aramada, bahçe duvarındaki bölmelere gizlenmiş 100 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlı, mahkemece tutuklandı.

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