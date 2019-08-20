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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - DENİZLİ

Uyuşturucu operasyonu - DENİZLİ

- Operasyon anına ait görüntü - Denizli Emniyet Müdürlüğünden dış detay - Zanlıların adliyeye sevki Denizli 'de uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 1 kilogram 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan İran uyruklu 2 zanlı ise tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin şehre uyuşturucu getirip satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polis ekipleri, İran uyruklu olduğunu belirlediği şüpheliler K.S. ile A.G'yi takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu aracı yaşanan kovalamaca sonucu Çamlaraltı Mahallesi'nde durduran ekipler, otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.Zanlılarının kaldıkları evde dedektör köpeklerle yapılan aramada ise elektrik kablosu kutusuna saklanmış halde 250 gram daha sentetik uyuşturucu bulundu.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elektrik Kablosu Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Dedektör Köpek 

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