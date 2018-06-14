Uyuşturucu operasyonu - DENİZLİ

- Adliye binasının dış genel planı - Adliye önünde bekleyen polis ekibi - Zanlıların adliyeye getirilmesiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkez Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aydır sürdürdüğü takibin ardından 14 adrese eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar ve adliyeye sevk edilen zanlılar "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 8 Haziran'da gerçekleştirdiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken operasyonda 4 tabanca ve bunlara ait mermi, 4 cep telefonu ile hassas terazi ve çeşitli belgeler ele geçirilmişti.