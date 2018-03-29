Uyuşturucu operasyonu - DENİZLİ

- Ayakkabıya saklanan uyuşturucunun ele geçirilmesi Denizli 'de uyuşturucu operasyonu - Pamukkale'de ilçesinde 4 kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Şüpheli bir otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, bir şüphelinin ayakkabısına sakladığı 35 gram eroin ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.Öte yandan narkotik ekiplerinin Denizli - İzmir karayolunda şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.