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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - BURSA İzle

Uyuşturucu operasyonu - BURSA İzle

- Şahsın evinde yapılan arama Bursa 'da uyuşturucu operasyonu - İnegöl ilçesinde, evinde uyuşturucu madde imal ettiği belirlenen şüpheli yakalandıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, evinde uyuşturucu madde imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şipali Mahallesi'nde ikamet eden Y.S'nin (30), evinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.Söz konusu adres ve çevresinde narkotik köpeği ve drone desteğiyle yapılan aramada, ekili halde 6 kök kenevir bitkisi, 50 gram kubar esrar maddesi, kenevir bitkisi yetiştirmek üzere özel olarak hazırlanmış alüminyum kabin ve kabin içerisinde ısı ölçer sayısal derece, aydınlatma ve ısıtma sistemi, plastik içi toprak dolu saksı, hava nemlendirici, elektrik güç regülatörü olmak üzere kurulu düzenek, hassas terazi ve farklı markalarda kenevir bitkisi yetiştirmek amaçlı gübre ile ilaç ele geçirildi.Şüpheli Y.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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