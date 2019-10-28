Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - BURSA

Uyuşturucu operasyonu - BURSA

- Şüphelilerin adliyeye sevki Bursa 'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandıBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu satın aldıkları ve bulundurdukları gerekçesiyle 14 kişinin üst aramasında bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri doğrultusunda operasyon başlatan ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen S.T, U.G, A.A, B.Ş. ve R.Ç'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 400 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız iki tüfek ve bir tabanca ile uyuşturucu satışından elde edilen para buldu.Zanlılardan 14'ü, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.İşlemleri tamamlanarak adliyeye getirilen S.T, U.G. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.B.Ş. ve R.Ç'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı