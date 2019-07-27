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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - BURSA

Uyuşturucu operasyonu - BURSA

- Zanlıların adliyeye sevki Bursa 'da uyuşturucu operasyonu - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandıBURSA (AA) - Bursa 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Düzenlenen operasyonlarda E.K, K.C, İ.C.O, G.A, M.K, Y.N. ve V.N. isimli şüpheliler farklı adreslerde gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 75 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid, bir miktar esrar, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda alüminyum folyo,1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 430 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan 7 zanlıdan K.C, M.K,ve V.N. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.C.O, Y.N, G.A. ve E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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