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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - BURSA

Uyuşturucu operasyonu - BURSA

- Operasyon görüntüleri - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Bursa 'da uyuşturucu operasyonu - Bursa 'da bir evde 1 kilo 125 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa 'da bir evde uyuşturucu ele geçiren polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.Y'nin evinde arama yaptı.Özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 1 kilo 125 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi."Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet"ten hakkında işlem başlatılan E.Ö. ise serbest bırakıldı.

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