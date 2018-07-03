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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - BURSA

Uyuşturucu operasyonu - BURSA

- Zanlıların adliyeye sevkiBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik kent merkezindeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 455 gram kannabinoid, 200 gram metamfetamin, 2 tane tüfek ve yaklaşık 10 bin lira ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin 

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