Uyuşturucu operasyonu - BOLU

- Şüphelilerin adliyeye çıkartılması, - Detaylar Bolu 'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındıBOLU (AA) - Bolu 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 436 gram toz esrar ele geçirildi.Otomobilde bulunan B.A. (21) ile A.B. (21) gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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