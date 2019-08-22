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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - AYDIN Haberi

Uyuşturucu operasyonu - AYDIN Haberi

- Aydın Adliyesi - Zanlının adliyeden çıkarılması Aydın 'da uyuşturucu operasyonuAYDIN (AA) - Aydın 'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Osman Yozgatlı Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheli Ö.R. gözaltına alındı.Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Ö.R, tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

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