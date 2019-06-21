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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - AYDIN

Uyuşturucu operasyonu - AYDIN

- Adliyeden genel detay görüntü - Şüphelinin adliye çıkışı görüntüsü Aydın 'da uyuşturucu operasyonu - Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandıAYDIN (AA) - Aydın 'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik soruşturma kapsamında Ilıcabaşı Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu.Araçtaki V.Ç. ve E.G. gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada 45 gram kristal uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.Öte yandan Germencik ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise Ö.K. ve A.Ü. gözaltına alındı.Narkotik köpeği Mişa'nın da katıldığı operasyonda 25 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve 9 fişek bulundu.Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan zanlılardan V.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer zanlılar E.G, Ö.K, A.Ü. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

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