Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ANTALYA

Uyuşturucu operasyonu - ANTALYA

- Zanlıların gözaltına alınması - Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin kasten öldürmek suçundan arandığı belirlendiANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.Liman Mahallesi'ndeki iş yeri ve araçta yapılan aramada 5 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 470 lira ile dövize el konuldu.Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen A.A, G.P, C.B. ve A.A.R. gözaltına alındı.Sahte kimlikle yakalanan şüphelilerden A.A'nın kasten öldürme, iki basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve karşılıksız yararlanma suçlarından arandığı tespit edildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı