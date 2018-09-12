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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ANTALYA

Uyuşturucu operasyonu - ANTALYA

- Manavgat Adliyesi önünden görüntü - Zanlılar jandarma aracından inerken görüntü - Zanlılar adliyeye çıkartılırken görüntü Antalya 'da uyuşturucu operasyonu - Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun uyuşturucu ticareti yapma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Side Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda İ.E, B.Ş, M.C.G. ve M.E. gözaltına alındı.Operasyonda, ikişer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, mermi, fişek ile bir miktar eroin ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E, B.Ş. ve M.C.G. tutuklandı, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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