Uyuşturucu operasyonu - ANKARA Haberi

- Zanlıların Nallıhan Adliyesine getirilişi Ankara 'da uyuşturucu operasyonu - Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandıANKARA (AA) - Ankara 'nın Nallıhan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kullanımı ve satışına ilişkin soruşturma kapsamında jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen ortak operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılardan 7'si savcılıkça, 3'ü hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise cezaevine gönderildi.
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