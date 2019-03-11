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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - AMASYA

Uyuşturucu operasyonu - AMASYA

- Merzifon Adliyesi'nden detay - Tutuklu zanlıların adliyeden çıkarılması Amasya 'daki uyuşturucu operasyonu - Olayla ilgili 4 kişi tutuklandıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merzifon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Ortaova köyünde durdurulan araçta gözaltına alınan S.A. (26), E.K. (20), M.S. (22) ve Ü.D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.Ekipler, dün Samsun'dan Merzifon'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Ortaova köyünde bir aracı durdurmuş, araçta yapılan aramada 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmişti. Araçta bulunan 4 şüpheli, gözaltına alınmıştı.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

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