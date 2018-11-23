Uyuşturucu operasyonu - AKSARAY Haberi

- Operasyondan görüntülerAKSARAY (AA) - Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilogram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğudan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Plakası belirlenen otomobil, bir süre takip edildikten sonra Aksaray - Adana kara yolunda uygulama noktasında durduruldu.Polis ekipleri, 2 çocuğun da bulunduğu otomobilde narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yaptı.Aramada, aracın ön kısmına gizlenmiş 16 kilogram eroin ele geçirildi.Polis, otomobil sürücüsü B.A. (37) ve eşi M.A'yı (28) gözaltına aldı.M.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, B.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.