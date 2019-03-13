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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - AKSARAY

Uyuşturucu operasyonu - AKSARAY

- Sokak satıcılarının evlerine baskın - Uyuşturucu maddelerin bulunması - Şahısların gözaltına alınması Aksaray 'da uyuşturucu operasyonu - Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonunda operasyon için harekete geçti.Savcılık talimatıyla, 5 adrese jandarma destekli operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, Halil Y, Yusuf S, Hüseyin Y, Durmuş O. ve Mahmut D'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 bin 589 uyuşturucu hap, 636 gram skunk, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 595 lira ele geçirildi.Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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