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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - AKSARAY

Uyuşturucu operasyonu - AKSARAY

- Ekiplerin narkotik köpeği ile evin bahçesinde arama yapması - Köpeğin tepki vermesi - Ekiplerin kümese girmesi ve uyuşturucu maddeyi ele geçirmesiAksaray'da uyuşturucu operasyonu - Güvercin kümesine gizlenmiş 592 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandıAKSARAY (AA) - Aksaray'da düzenlenen operasyonda 592 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.Bahçeli Mahallesi'nde bir evden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirledikleri adrese operasyon düzenledi.
Narkotik dedektörü köpeğin, güvercinlerin olduğu kümeste tepki vermesi üzerine polis ekipleri aramayı burada yoğunlaştırdı.Yapılan aramada kümese gizlenmiş 592 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan S.S. (29), K.S. (28) ve G.T. (22) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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