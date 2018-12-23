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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ADIYAMAN

Uyuşturucu operasyonu - ADIYAMAN

- Otomobilden görüntü - Narkotik köpeğinden görüntü - Polislerden görüntü - Genel ve detay görüntüler Adıyaman ’da uyuşturucu operasyonu - Aracın motor kısmında uyuşturucu hap taşıyan sürücü tutuklandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da hafif ticari araç içerisinde uyuşturucu hap taşıyan sürücü tutuklandı.İstanbul'dan Adıyaman 'a uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Çalışma sonucu belirlenen ve Gölbaşı kara yolunda kurulan uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araç, dedektör narkotik köpek yardımıyla arandı.Araçta yapılan incelemede motor kısmına gizlenmiş 948 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Gözaltına alınan ve daha sonra adliyeye sevk edilen sürücü M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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