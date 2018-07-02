Uyuşturucu operasyonu - ADANA Video

- Olay yerinden görüntü - Köprü ayağındaki esrar dolu poşetten görüntü - Polisin poşeti incelemesi - Uyuşturucudan görüntü - Metro köprüsünün ayağına gizlenmiş yaklaşık bir kilo esrar ele geçirildi - Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen operasyonda yaklaşık bir kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi Depboy Caddesi'nde, metro köprüsünün altında bekleyen şüpheli kişiler olduğunu belirledi.Ekipler, bölgeye giderek şüpheli 7 kişiyi yakaladı.Çevrede arama yapan ekipler, metro köprüsünün ayağına poşetle gizlenmiş yaklaşık bir kilogram esrar ele geçirdi.Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.