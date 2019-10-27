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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ADANA İzle

Uyuşturucu operasyonu - ADANA İzle

- Polislerin bir evde arama yapması - Yastık ve çekyata gizlenmiş uyuşturucuların bulunması - Yakalanan zanlıların görüntüsü Adana 'da uyuşturucu operasyonu - Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3'ü Suriyeli 4 kişi gözaltına alındı - Operasyonda, 7 bin 888 uyuşturucu hap, 1 kilo 351 gram esrar ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü Suriyeli 4 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmasında, 4 kişinin kimliğini ve adresini tespit etti.Şüphelilerin merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa ve Yeşilyurt mahallelerindeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin 888 uyuşturucu hap, 1 kilo 351 gram esrar, 4,37 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram metamfetamin ele geçirdi.Operasyonda, zanlılar Naim S. ile Suriye uyruklu Ahmet H, Muhammed H. ve Abdulkadir C. gözaltına alındı.Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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